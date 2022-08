Liga: sans Casemiro, le Real Madrid marche sur le Celta Vigo

Le Real Madrid affrontait le Celta Vigo ce samedi pour son premier match post-Casemiro. Et les madrilènes se sont imposés sur le score sans appel de 4-1.

Le départ cet été du milieu défensif brésilien, Casemiro, parti à Manchester United, n’aura aucune incidence sur le Real Madrid qui s’est baladé ce samedi sur la pelouse de Celta Vigo pour son premier sans sa star auriverde. Les madrilènes se sont en effet imposés sur le score de 4-1 dans un match comptant pour la deuxième journée de Liga. Un succès logique des merengues qui prennent provisoirement la tête du championnat.

Menant 2-1 à la pause grâce aux réalisations de Karim Benzema (14è) et Luka Modric (41è), la Casa Blanca a déroulé au retour des vestiaires. D’abord par Vinicius Junior qui s’est offert un superbe but (56è), et ensuite par Fede Valverde qui s’est précipité sur un ballon destiné à Benzema pour marquer le quatrième but de son équipe (66è). L’addition aurait pu être salée mais le penalty frappé par Eden Hazard en fin de rencontre a été repoussé par le gardien de but adverse.

Pour sa troisième sortie, le Real Madrid se déplacera chez l’Espanyol Barcelone. L’occasion pour les poulains de l’entraineur Carlo Ancelotti de signer leur troisième succès de rang en ce début de saison parfaite pour la Casa Blanca, qui n’a plus enregistré deux victoires pour débuter la Liga depuis la saison 2018/2019.