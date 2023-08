Liga: Ronaldo vire toute la direction sportive de Valladolid

Dans un communiqué publié ce lundi soir, le Real Valladolid, club de Liga possédé par la légende brésilienne Ronaldo, a annoncé le départ de son directeur sportif ainsi que toute son équipe.

La saison dernière, lors de la campagne 2022-2023 du championnat d’Espagne, le Real Valladolid vivait une période de turbulences. Le club, qui n’était qu’à une victoire de se maintenir dans l’élite, a finalement été relégué en deuxième division, malgré tous les efforts déployés par l’équipe et le staff. Cependant, les dirigeants du club ont rapidement réagi pour opérer des changements significatifs et retrouver leur place parmi l’élite du football espagnol.

La première mesure prise par Ronaldo, propriétaire du club, a été de se séparer de Fran Sanchez, directeur sportif du club depuis 2021. Celui que l’on surnomme « R9 », a décidé de mettre un terme à leur collaboration, mettant fin au contrat initial qui devait se poursuivre jusqu’en 2024. Cette décision, bien que difficile, vise probablement à apporter un vent de fraîcheur au sein de l’organisation du club et à adopter une nouvelle approche pour sortir de la spirale de l’effet ascenseur.

Fran Sanchez ne quitte pas le club seul, car trois autres membres du staff de l’ex-directeur sportif ont également été remerciés. Luis Casas, Antonio Barea et José Manuel Hernández ont également dû quitter le club, signe que Ronaldo est déterminé à opérer des changements en profondeur pour amener le Real Valladolid vers de nouveaux sommets.

Malgré ces mesures radicales, il est important de rappeler que Ronaldo est un homme de football passionné et qu’il agit dans l’intérêt supérieur du club. Sa décision de renouveler le staff technique vise à construire une équipe solide et compétitive pour la prochaine saison de Liga 2, dans le but ultime de remonter rapidement dans l’élite du football espagnol.

