Liga: Rodrygo et Courtois titulaires, Benzema out, les compos officielles de Real Madrid vs Seville

Découvrez les compos officielles de Real Madrid vs Séville prévues ce samedi soir (20h, GMT+1) en Liga.

Le Real Madrid reçoit le FC Séville ce samedi soir (20h, GMT+1), à l’occasion de la onzième journée de Liga. Leader du championnat depuis sept jours, après sa victoire face au Barça (3-1), le club madrilène va tenter de conserver sa couronne face à l’équipe andalouse qui reste à la 12è place au classement, à huit longueurs de son adversaire.

Pour ce match, Karim Benzema n’est pas dans le onze de départ du Real Madrid. Le buteur merengue est forfait pour ce match en raison d’une « fatigue musculaire au niveau du quadriceps de la jambe gauche ». Pris d’un malaise à l’entrainement, vendredi dernier, le Français avait été retenu par Carlo Ancelotti dans son groupe, avant que le technicien italien n’écarte le Ballon d’Or 2022.

De retour dans l’effectif après plusieurs semaines d’absence pour cause de douleur au dos, Thibaut Courtois retrouve sa place de titulaire. Le gardien de but belge, vainqueur du trophée Yachine, est aligné d’entrée pour ce match au détriment de Lunin qui retourne sur le banc. En attaque, on retrouve Vinicius Junior et Federico Valverde et Rodrygo qui prend la place de KB9 en pointe.

Le milieu de terrain est composé d’Aurélien Tchouaménie qui retrouve sa place de titulaire tandis que Ferland Mendy est préféré à Rüdiger. De son côté, Séville se présente à Santiago Bernabéu en 5-4-1. Tanguy Nianzou, blessé, n’est pas présent alors que Isco va retrouver ses anciens coéquipiers. Le milieu espagnol est aligné en pointe et sera soutenu au milieu par un quatuor composé de Oliver Torres, Rakitic, Jordan et Lamela.

Les onze entrants des deux équipes:

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, Mendy – Kroos, Modrić (c), Tchouaménie -Valverde Rodrygo, Vinicius Jr.

FC Séville : Bono – Jesús Navas (c), Montiel, Gudelj, Marcao, Telles – Óliver, Rakitic, Jordán, Lamela – Isco