Liga-Racisme: « Il y a eu une prise de conscience collective », Ancelotti

- Advertisement -

En conférence de presse d’après-match, ce mercredi soir, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti est revenu sur l’affaire Vinicius Jr qui fait parler en ce moment en Espagne. Le technicien italien estime qu’il y a désormais “une prise de conscience collective” sur le racisme dans le pays.

Victime d’insultes lors du match entre le Real Madrid et Valence dimanche dernier, Vinicius Jr avait laissé exploser sa colère sur les réseaux sociaux en ciblant la Ligue espagnole de football. Un post du brésilien qui avait déclenché une véritable avalanche de réaction, notamment des stars, comme Mbappé, Lewis Hamilton ou encore Ronaldo “R9”, qui ont soutenu le jeune joueur et appelé à la fin de tels actes. Des différents messages qui ont fait leur effet, puisque l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti estime désormais qu’il y a “une prise de conscience collective” sur le racisme en Liga et en Espagne.

En conférence de presse après la victoire de son équipe contre le Rayo Vallecano (2-1) ce mercredi soir, Ancelotti a d’abord donné des nouvelles de son joueur: « Vinicius va bien mentalement, tous les soutiens reçus ces derniers jours lui ont fait du bien. S’il n’avait pas eu cette gêne au genou, il aurait joué. On verra demain et vendredi comment il se sent, pour le faire jouer samedi. Il s’est passé beaucoup de choses ces derniers jours, et je crois que la société, pas seulement le monde du sport, a pris conscience de quelque chose de très important. C’est un pas en avant, j’espère que ce sujet sera rapidement résolu. Tout le monde se rend compte de ce qu’il s’est passé, de ce qu’il se passe.«

- Publicité-

Il ajoute: « Je crois que cela n’arrivera plus. Il y a eu une prise de conscience collective, les choses vont s’améliorer rapidement. La décision d’annuler la suspension de Vinicius ? Cette décision m’a surpris. Sincèrement, je n’envisageais pas que cela pouvait arriver. Leur décision initiale (le carton rouge, ndlr) avait été une erreur, ils ont changé d’opinion, et ça me paraît correct. La célébration de Rodrygo ? Je n’ai pas vu le geste, mais c’était un geste de soutien, de camaraderie envers un coéquipier, qui a été un peu touché par tout ce qu’il s’est passé ces derniers jours, de la part d’un joueur qui est un grand ami de Vinicius« . Les choses semblent enfin bouger dans le bon sens contre le racisme en Liga.

Articles similaires