Liga-Racisme contre Vinicius : « C’est à cause de son attitude », selon Kameni

Dans un entretien accordé à Relevo, l’ancien international camerounais Carlo Kamini a été interrogé sur les actes de racisme contre Vinicius en Liga. L’ancien portier estime que le Brésilien est en partie responsable.

Sous les feux des projecteurs ces derniers mois, le jeune prodige brésilien Vinícius Júnior n’échappe malheureusement pas aux insultes racistes qui fusent dans les tribunes espagnoles. Le cas le plus marquant est celui arrivé à Mestalla, le stade de Valence, la saison dernière. Alors qu’une lutte a été lancée par la Liga contre ce genre de comportement, l’ancien international camerounais, Carlos Kameni, a évoqué le sujet dans une récente interview accordée à Relevo.

Kameni, qui a porté les couleurs de l’Espanyol et de Malaga de 2004 à 2017, a pointé du doigt la responsabilité présumée de Vinícius Júnior dans cette situation délicate. «Si Vinicius avait un comportement différent, ils l’insulteraient moins. C’est pour cela que quand vous parlez de Vinicius aux gens, ils vous disent que c’est un provocateur.”, lance le Camerounais, relayé par Footmercato.

Il ajoute: “C’est plus à cause de son attitude qu’autre chose. Parce qu’il y a beaucoup de joueurs noirs dans le championnat qui ne sont pas visés par ça. Le silence est la meilleure réponse et il a un style de jeu provocateur. Il n’est pas obligé de changer sa façon de jouer, mais plutôt son body language et ses réactions. Je pense que c’est la clé.». Des propos qui risquent de mal passer, notamment du coté clan Vinicius Jr et du Real Madrid.