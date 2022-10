Liga: porté par Robert Lewandowski, le Barça se reprend contre Villarreal

Le FC Barcelone s’est imposé (3-0) contre Villarrealce jeudi soir, en clôture de la dixième journée de la Liga. Robert Lewandowski a inscrit un doublé.

Seulement quelques jours après la défaite (1-3) contre le Real Madrid lors du clasico, le FC Barcelone était de retour sur les pelouses ce jeudi soir, pour le compte de la 10è journée du championnat espagnol. Opposés à Villarreal au Spotify Camp Nou, les Blaugranas se devaient de relever la tête pour ne pas laisser place à la crise. Et mission accomplie pour les poulains de Xavi qui ont dominé leur adversaire sur le score net de 3-0.

Dès le début du match, les Culés mettaient le pied sur le ballon face à un adversaire qui jouait très bas et guettait les situations de contres. Après la demi-heure de jeu, Robert Lewandowski se chargeait de concrétiser la domination barcelonaise. Le vainqueur du trophée Gerd Muller lundi dernier, a réussi un bel enchaînement dans la surface du Sous Marin Jaune pour l’ouverture du score (1-0, 31e). Le polonais s’offrait le doublé quelques minutes plus tard, d’un joli enroulé dans le petit filet droit de Rulli (2-0, 35e). Dans la foulée, Ansu Fati pliait la rencontre, en inscrivant le troisième but des siens (3-0, 38e).

Au retour des vestiaires, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé se mettaient en total contrôle, et le score n’évoluait plus avant la fin du match. Au classement, Barcelone consolide sa deuxième place et revient à trois points du Real Madrid. De son côté, Villarreal perd une place à la différence de but et passe 9e. Dimanche prochain, le Barça accueille Bilbao à l’occasion de la 11è journée de Liga, avant d’affronter le Bayern Munich, le mercredi suivant, en Ligue de champions.