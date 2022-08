Liga: porté par Lewandowski, le FC Barcelone massacre Valladolid

Le FC Barcelone a facilement disposé du Real Valladolid (4-0) ce dimanche soir au Spotify Camp Nou, à l’occasion de la troisième journée de Liga. Robert Lewandowski s’est offert un doublé.

Après un premier match poussif (0-0 contre le Rayo Vallecano) en championnat, le FC Barcelone semble avoir trouvé son rythme de croisière. Le weekend dernier, les Blaugranas se sont largement imposés sur la pelouse de la Real Sociedad (1-4), avant de remettre ça ce dimanche soir contre le Real Valladolid au Spotify Camp Nou. Les hommes de Xavi ont battu leur adversaire (4-0), devant leur public, à l’occasion de la troisième journée de Liga.

Sans surprise, le Barça monopolisait le ballon dès le début de la rencontre, et Robert Lewandowski se chargeait de convertir la domination des siens à la 24è. Sur le côté droit, Raphinha enroulait un centre avec son pied gauche vers le second poteau. Escudero et Sanchez se faisait surprendre et Lewy surgissait pour mettre la balle dans le but de Masip. Avant la pause, la jeune pépite Pedri faisait le break pour les siens, bien servi par Ousmane Dembélé (2-0, 43è).

Au retour des vestiaires, les Catalans ne baissaient pas le rythme et trouvaient à nouveau la faille grâce au doublé de Robert Lewandowski (64è), sur une nouvelle passe décisive de Dembélé. La rencontre était pliée, et Sergi Roberto pouvait même se permettre d’inscrire un nouveau but en toute fin de match, score final 4-0. Avec cette victoire, la deuxième en trois journées, le FC Barcelone reprend la deuxième place de Liga. Le weekend prochain, les hommes de Xavi vont se déplacer sur la pelouse de Séville, pour leur premier vrai test de la saison.