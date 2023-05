Liga: Neymar a-t-il célébré le titre avec le Barça?

-Publicité-

Selon les informations de Mundo Deportivo, Neymar aurait célébré le sacre du Barça, vainqueur de la Liga 2022-2023, avec les Blaugranas, alors que l’attaquant du PSG était ce weekend en catalogne.

Le FC Barcelone a décroché son 27ème titre de champion d’Espagne après sa victoire face à l’Espanyol (4-2) ce weekend. Un sacre tant attendu célébré avec faste par les joueurs blaugranas qui ont fini les effusions de joie dans une boîte de nuit espagnole. Une soirée très arrosée (sans doute) où était présent un ancien de la maison: Neymar. C’est en tout cas ce qu’affirme le quotidien Mundo Deportivo dans sa publication de ce lundi.

Malgré sa blessure et son absence pour le reste de la saison, la star brésilienne était en effet de passage en Catalogne ce week-end, où il entretient toujours des liens étroits avec ses anciens coéquipiers. Ayant évolué au Barça de 2013 à 2017, il est resté proche de plusieurs de ses ex-partenaires tels que Ter Stegen, Jordi Alba, Sergi Roberto et Sergio Busquets.

- Publicité-

Cependant, bien qu’il ait été identifié à l’aéroport de Barcelone, aucune preuve visuelle de sa prétendue visite en boîte de nuit n’a été révélée. Cette information relayée par la presse espagnole est donc sujette à caution. Pour l’instant, le joueur n’a pas réagi à cette rumeur.

Neymar est bien arrivé à Barcelone ce dimanche, quelques heures avant le titre de champion obtenu par le Barça. 😬pic.twitter.com/YtDTasBMDH — BeSoccer 🇫🇷 (@BeSoccerFR) May 15, 2023

Neymar: un départ du PSG cet été

Alors que son départ de la capitale est de nouveau mis sur la table en cette fin de saison, Neymar ne serait cette fois-ci pas contre. La raison? Les récentes protestations des Ultras parisiens quant à son départ qui ont affecté le Brésilien, qui se sent désormais moins apprécié dans la capitale, d’après les informations du média brésilien ‘UOL Esporte’, confirmées par ‘RMC Sport’.

Pourtant son départ n’est pas encore acté. Bien que ses prétendants soient nombreux, notamment en Angleterre à l’instar de Chelsea, Manchester United ou encore Newcastle, il faudra cependant que toutes les parties concernées fassent un petit effort financier pour espérer voir le joueur porter la saison prochaine une tunique autre que celle du PSG.

- Publicité-

Les dirigeants parisiens devront revoir leurs exigences à la baisse en matière de transfert et Neymar devra penser à revoir son salaire à la baisse pour être certain de trouver une nouvelle maison. Pour le moment, Neymar est en convalescence après avoir été opéré de la cheville droite, et il ne reviendra pas avant juillet.

Articles similaires