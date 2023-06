Liga: les dates des clasicos de la saison 2023-2024 dévoilées

La Liga a dévoilé ce jeudi son calendrier pour la saison 2023-2024, révélant par la même occasion les dates du clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre.

La saison 2022-2023 de football en Europe a pris fin officiellement en début de semaine avec les derniers matches de la trêve internationale. Mais pas le temps de se reposer pour les instances des différentes ligues européennes qui préparent déjà la saison prochaine. C’est le cas de La Liga, le championnat espagnol, qui a dévoilé ce jeudi le calendrier pour la saison 2023-2024. Et évidemment, les dates du très attendu clasico (aller et retour) opposant les deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, ont été révélées.

Ainsi, le FC Barcelone recevra le Real Madrid le 29 octobre 2023, au stade de Montjuïc en raison de travaux au Camp Nou. La manche retour, quant à elle, se jouera au Santiago Bernabeu, le 21 avril 2024. Évidemment, ces deux gros chocs compteront dans la course au titre. Pour ce qui est du derby madrilène, la formation de Carlo Ancelotti affrontera l’Atlético le 24 septembre 2023, à l’extérieur. Le retour aura lieu le 4 février.

A noter que la première journée de la prochaine saison du championnat espagnol est prévue pour le week-end des 12 et 13 août. Le FC Barcelone débutera la défense de son titre face à Getafe. Si le duel entre Villarreal et le Betis promet un joli spectacle, le premier choc opposera le Real Madrid à l’Athletic Bilbao à San Mames. Une équipe toujours très compliquée à négocier pour les Merengues.

