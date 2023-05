Liga: les compos officielles de Real Madrid – Rayo Vallecano

-Publicité-

Découvrez les compos officielles du duel entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, ce mercredi soir au Santiago Bernabeu, à l’occasion de la 36e journée du championnat espagnol.

Ce mercredi, le Real Madrid accueille le Rayo Vallecano à l’occasion de la 36e journée de la Liga. Bien que ce match ne soit pas vraiment crucial pour les Merengue, ils doivent néanmoins faire preuve de sérieux afin de tenter de reprendre la deuxième place du championnat espagnol. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi, les compositions officielles des deux équipes ont été dévoilées.

Jouant à domicile, les Merengue se présentent sur le terrain avec une formation en 4-3-3. Thibaut Courtois occupe les cages, derrière Dani Carvajal, David Alaba, Antonio Rüdiger et Nacho Fernandez en défense. Eduardo Camavinga est positionné en tant que sentinelle, accompagné de Luka Modric et Toni Kroos au milieu de terrain. Karim Benzema est seul en pointe, épaulé par Rodrygo Goes et Federico Valverde.

De leur côté, les Franjirrojos optent pour un schéma en 4-3-3. Stole Dimitrievski est le dernier rempart, avec Ivan Balliu, Florian Lejeune, Fran Catena et Fran Garcia formant la défense. Le milieu de terrain est composé de Santi Comesana, Unai Lopez et Oscar Valentin. En attaque, Sergio Camello est soutenu par Isi Palazon et Alvaro Garcia.

Les compos officielles

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Alaba, Rudiger, Nacho – Modric , Camavinga, Kroos – Valverde, Benzema, Rodrygo

Rayo Vallecano : Dimitrievski – Balliu, Lejeune, Catena, F. Garcia – Comesana, Lopez, Valentin – Palazon, Camello, A. Garcia

