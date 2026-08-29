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Liga : le Séville FC reçoit l’Atlético de Madrid pour la 3e journée

Le Séville FC reçoit l’Atlético de Madrid samedi 29 août 2026 au stade Ramón Sánchez-Pizjuán pour la 3e journée de Liga, avec un coup d’envoi fixé à 21h30 et deux équipes encore invaincues après leurs deux premiers matches.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Liga : le Séville FC reçoit l’Atlético de Madrid pour la 3e journée
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Le club andalou aborde cette rencontre avec six points sur six. Séville a lancé sa saison par une victoire 2-1 contre le Rayo Vallecano avant d’enchaîner avec un succès 3-1 face à l’Athletic Club.

L’Atlético de Madrid se présente de son côté avec quatre points. Les Madrilènes ont battu Málaga avant de concéder un nul contre Villarreal, ce qui les maintient eux aussi sans défaite à l’approche de ce rendez-vous.

Ce déplacement correspond au premier match de Liga à l’extérieur de la saison pour l’Atlético, qui arrive à Séville après son nul 2-2 contre Villarreal.

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