Liga: le Real Madrid trop fort pour Séville

A l’occasion de la onzième journée de la Liga ce samedi soir, le Real Madrid s’est tranquillement imposé contre le FC Séville (3-1).

On arrête plus le Real Madrid. Véritable rouleau compresseur depuis le début de la saison, les Merengues ont remporté ce samedi soir , leur 10è victoire en 11 matches de Liga. Cette fois-ci, c’est le FC Séville qui a été la victime des hommes de Carlo Ancelotti. Devant son public et malgré l’absence du nouveau Ballon d’Or Karim Benzema, la Casa Blanca s’est offerte une victoire maîtrisée contre les sévillans (3-1).

La rencontre démarrait sur les chapeaux de roue, avec l’ouverture du score de Luka Modric dès la cinquième minute de jeu. Après avoir récupéré le ballon dans les pieds de Gonzalo Montiel, fautif d’une perte de balle décisive, Vinicius Jr a pénétré dans la surface sévillane avant d’offrir un caviar au croate qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0). La pause survenait sur cette différence malgré une nette domination des locaux.

Pourtant, au retour des vestiaires, le Real Madrid va se faire surprendre sur une phase de jeu bien construite des visiteurs. Grâce à une splendide ouverture de Montiel, dans le dos de la défense du Real, Erik Lamela s’est retrouvé en face-à-face, pour tromper Courtois (1-1, 54e). Réveillé dans cette rencontre, le FC Séville va partir à l’abordage pour tenter de faire chuter les madrilènes pour la première fois de la saison. Grosse erreur…

Sur une action de contre, construite rapidement depuis leur défense, Marco Asensio lançait Vinicius Jr, qui offrait le but du 2-1 à Lucas Vasquez, tout juste entré en jeu, sur un plateau (79). Dans la foulée, l’homme en forme des Merengues Federico Valverde faisait le break. L’uruguayen a catapulté une frappe surpuissante dans la lucarne andalouse (81e) pour faire exploser le Santiago Bernabeu (3-1, score final). Au classement, le Real Madrid conforte son trône de leader devant le FC Barcelone, qui joue ce dimanche contre l’Athletic Bilbao. Le FC Séville reste en 13ème position.