Liga: le Real Madrid se relance à Cadix

Le Real Madrid est venu à bout de Cadix (victoire 2-0) ce samedi soir, à l’occasion de la 29e journée de Liga. Les Merengue reviennent provisoirement à 10 points du FC Barcelone.

La 29e journée du championnat espagnol se poursuivait ce samedi soir, avec le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Cadix. Battu le weekend dernier par Villarreal (3-2), les Merengue avaient à cœur de décrocher les trois points pour la confiance, mais également de retarder au maximum le sacre du FC Barcelone. Une mission bien accomplie par les Madrilènes qui se sont imposés sur le score de 2-0.

Le Real Madrid a longtemps buté sur la défense de l’équipe locale, avant de trouver la faille dans le dernier quart d’heure du match. Trouvé plein axe par Aurélien Tchouaméni, Nacho Fernandez logeait une magnifique reprise de volée sur la gauche du but de David Gil qui s’inclinait enfin (1-0, 72e). Quelques minutes plus tard, Marco Asensio faisait le break pour les siens. Sur une percée, Federico Valverde remontait le ballon et servait l’espagnol, devant la surface, qui logeait une frappe sur la gauche du but adverse (2-0, 77e).

Grâce à cette victoire, le Real Madrid revient provisoirement à 10 points du FC Barcelone, qui se déplace ce dimanche sur la pelouse de Getafe. Si les Madrilènes semblent être résignés pour le titre, il ne compte pas non plus faciliter les affaires du Barça.