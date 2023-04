Liga: le Real Madrid sanctionné après la défaite à Gérone

-Publicité-

Selon la Defensa Central, le Real Madrid va écoper d’une sanction financière de la part de la Liga, après que les joueurs madrilènes aient refusé de parler à la presse suite à la défaite contre Gérone mardi soir.

Hier soir, lors de la 31ème journée de la Liga, le Real Madrid se rendait sur le terrain de Gérone dans l’espoir de remporter une rencontre apparemment à sa portée. Cependant, les Madrilènes ont été complètement dépassés par les locaux, perdant sur un score de 4-2 et faisant face à un incroyable quadruplé de Valentin Castellanos. Une prestation qui a profondément déçu les joueurs madrilènes, qui étaient furieux à la fin de la partie comme le rapporte la Defensa Central.

Présent sur place en zone mixte, le journaliste Edu Aguirre (El Chiringuito) a confirmé que les Merengues étaient furieux et qu’ils ont quitté le stade sans répondre à la presse. Une attitude qui va coûter cher au club. En effet, comme l’explique la Defensa Central, la Liga est inflexible dans ce type de cas et sanctionnera l’actuel deuxième du championnat espagnol. L’écurie madrilène écopera ainsi d’une amende financière pour ne pas avoir parlé aux différentes chaînes de télévision ayant des droits dans l’après-match.



S’il garde leur deuxième place de la Liga, malgré cette défaite humiliante, le Real Madrid risque de voir l’écart avec le FC Barcelone se creuser ce mercredi. En effet, les Blaugranas se rendent sur la pelouse du Rayo Vallecano, toujours dans le cadre de cette 31e journée de championnat. Une victoire des hommes de Xavi leur donnerait une avance de 15 points sur la Casa Blanca. Et le titre serait pratiquement joué.

