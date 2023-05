Liga: le Real Madrid renverse Séville, grâce à Rodrygo

-Publicité-

Le Real Madrid a battu le FC Séville (2-1) ce samedi soir, à l’occasion de la 37e journée de Liga. Rodrygo a inscrit les deux buts de son équipe.

La 37e journée du championnat espagnol était au programme ce samedi soir, avec un match à l’affiche. Le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du FC Séville avec pour objectif de consolider sa place de dauphin du FC Barcelone. Privé de ses stars en attaque, notamment Karim Benzema et Vinicius Jr, les Merengues ont accompli leur mission en décrochant une victoire importante sur le score de 2-1.

La rencontre débutait pourtant de la pire des manières pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui encaissaient l’ouverture du score dès la troisième minute de jeu. Rafa Mir, profitait d’une frappe repoussée par Thibaut Courtois pour donner l’avantage aux locaux (1-0, 3e). Mais les Madrilènes ne doutaient pas et revenaient au score assez rapidement. A la 29e minute, Rodrygo inscrivait un magnifique coup franc pour ramener les deux équipes à égalité (1-1). La pause survenait sur ce résultat nul.

- Publicité-

Au retour des vestiaires, le Real Madrid continuait d’attaquer et finissait par prendre l’avantage à la 69e minute. Lancé par le contre amorcé par Luka Modric, Rodrygo, encore lui, effaçait Montiel d’une série de dribbles pour s’offrir le doublé (2-1, 69e). Le score n’évoluera plus avant la fin de la rencontre. Avec ce succès, le Real Madrid est assuré de terminer la semaine à la deuxième place. De son côté, le FC Séville se rate dans sa course à l’Europe.

Articles similaires