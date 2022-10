Liga: le Real Madrid perd des points contre Gérone

A l’occasion de la douzième journée de Liga, ce dimanche, le Real Madrid n’a pu mieux faire qu’un nul (1-1) contre Gérone devant son public du Santiago Bernabeu

Après sa première défaite de la saison contre Leipzig (3-2) mardi dernier en Ligue des champions, le Real Madrid accueillait Gérone ce dimanche pour le compte de la douzième journée du championnat espagnol, avec comme objectif de relever la tête. Pourtant, les hommes de Carlo Ancelotti ont dû se contenter du point du match nul (1-1), dans une rencontre où les visiteurs auront été très solides.

La Liga 2022-2023 | Journée 12 | Estadio Santiago Bernabéu | - 4:15 Real Madrid n v v v d 1 : 1 Voir score Match terminé Girona d d n d n

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 12 Lazio - : - Salernitana Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 FC Koln - : - 1899 Hoffenheim Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LYO - : - LIL Serie A 2022-2023 Journée 12 Torino - : - AC Milan La Liga 2022-2023 Journée 12 Real Sociedad - : - Real Betis Serie A 2022-2023 Journée 12 Verona - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 12 MON - : - Bologna La Liga 2022-2023 Journée 12 Elche - : - Getafe Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 FC Porto - : - Atletico Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayer Leverkusen - : - Club Brugge KV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAR - : - TOT Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Sporting CP - : - Eintracht Frankfurt Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 PLZ - : - Barcelona Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayern Munich - : - Inter Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Rangers - : - Ajax Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 LIV - : - Napoli Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Real Madrid - : - Celtic Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Shakhtar Donetsk - : - RB Leipzig Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 AC Milan - : - Red Bull Salzburg Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Sevilla < >

Dans une première partie très disputée, avec des occasions de part et d’autre, les deux équipes rejoignaient les vestiaires avec le tableau d’affichage toujours vierge. Lors du second acte, les Merengues reprenaient le contrôle du jeu, sans pour autant se montrer dangereux. C’est finalement Vinicius Jr, qui va trouver en premier le chemin des filets à la 70è. Le Brésilien a bien suivi le très bon centre au second poteau de Valverde, pour ouvrir le score en taclant (70e).

Les coéquipiers de Luka Modric croyaient alors avoir fait le plus dur, mais contre toute attente, l’arbitre Mario Melero Lopez a accordé un penalty pour une main d’Asensio dans la surface (78e). L’attaquant du Real semblait pourtant les avoir bien collés au corps, mais la VAR en a décidé autrement. Le nouvel entrant Cristhian Stuani ne se faisait pas prier et trompait Thibaut Courtois (1-1, 81e). Le match prenait fin sur ce résultat nul. A noter le carton rouge de Toni Kroos en fin de partie. Petit événement, puisque l’Allemand a pris le premier rouge de sa carrière après plus de 700 matchs en professionnel.

Au classement, le Real Madrid reste leader mais ne dispose plus que d’un point de plus que leurs rivaux du FC Barcelone. Le weekend prochain, la Casa Blanca se déplacera dans la banlieue de la capitale pour affronter le Rayo Vallecano. De son côté, Gérone sort de la zone rouge pour s’installer à la 16ème position.