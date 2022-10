Liga: le Real Madrid maîtrise le Barça et prend la tête du championnat

Le Real Madrid a dominé le FC Barcelone (3-1) ce dimanche, à l’occasion de la dixième journée de Liga. Les Merengue reprennent la première place du championnat.

Le Real Madrid est resté roi dans son antre. Opposé au FC Barcelone ce dimanche au Santiago Bernabeu pour le premier clasico de la saison, la casa Blanca a maîtrisé son sujet pour s’imposer sur le score de 3-1. Au coup d’envoi de ce match, comptant pour la 11è journée du championnat espagnol, les deux entraîneurs pouvaient compter sur la plupart de leurs meilleurs éléments, seul Thibaut Courtois manquait à l’appel côté madrilène, blessé au dos.

Et il ne fallait pas venir en retard au stade ou devant son poste téléviseur, car le Real Madrid frappait dès le premier quart d’heure de ce match suivi partout dans le monde. Lancé par Kroos, Vinicius Jr se heurtait à Ter Stegen, mais le ballon revenait sur Benzema à l’entrée de la surface et le Français reprenait du pied gauche pour ouvrir le score (1-0, 12e). Les Blaugranas avaient pourtant mis le pied sur le ballon dès l’entame, mais ne se concrétisaient pas. Après l’ouverture de la marque, le Real se montrait patient et doublait la mise après la demi-heure de jeu.

Sur un nouveau contre, Vinicius servait Tchouaméni, qui décalait son compatriote Mendy à gauche. Ce dernier remise sur Fede Valverde. Et l’international Uruguayen décrochait une frappe à ras de terre qui trompait à nouveau Ter Stegen (2-0, 35è). Le score ne bougeait plus avant la pause. Au retour des vestiaires, les protégés de Carlo Ancelotti, grâce à une maîtrise collective impressionnante, contrôlaient leur avance. Mais dans les dix dernières minutes la rencontre va s’accélérer.

Ferran Torres, entré un peu plus tôt, réduisait le score pour le Barça (2-1, 83è). Et si les supporters Blaugranas ont cru un instant à l’égalisation, Rodrygo se chargeait d’éteindre tout leur espoir. Le brésilien obtenait un penalty qu’il transformait lui-même (3-1, 91è). Le Real Madrid lave ainsi l’affront du 4-0 infligé par les Culés la saison dernière et reprend son trône au sommet de la Liga.