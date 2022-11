Liga: le Real Madrid furieux malgré la victoire contre Cadix

Victorieux contre Cadix (2-1) ce jeudi soir en Liga, le Real Madrid est pourtant furieux, à cause de la clémence arbitrale face aux traitements reçus par Vinicius Junior et Rodrygo durant le match.

Cette saison, le Real Madrid se plaint souvent de l’arbitrage en Liga, notamment des fautes non sanctionnées contre ses jeunes prodiges. Ce jeudi soir, les Madrilènes recevaient Cadix à l’occasion de la 14è journée du championnat espagnol. Une rencontre maîtrisée par les protégés de Carlo Ancelotti (2-1) grâce à une masterclass de Toni Kroos, auteur d’un but et d’une passe décisive. Malgré cette victoire, une nouvelle polémique est née à Madrid après la rencontre.

En effet, Vinicius Jr et Rodrygo ont été particulièrement ciblés par des fautes parfois dangereuses tout long du match, sans que l’arbitre n’intervienne. Dès la première minute du match, Alejo commet une énorme faute sur Vinicius. Pas de carton. Plus tard, San Emeterio ira aussi tamponner le Brésilien. Toujours rien. De son côté, Rodrygo a subi une véritable agression de Fali, un coup de coude au niveau de la tête. Et là encore, pas de carton, ni d’intervention de la VAR. Pire, les médias espagnols indiquent que la réalisation du match n’a quasiment rien montré de cet incident.

Des incidents qui ont évidemment déclenché la colère des Madrilènes. Sur ces comptes sociaux, Vinicius a ironisé: « Grâce à Dieu, un match sans blessure », a-t-il posté. « Et il m’a dit qu’il n’a rien fait », a, quant à lui, posté Rodrygo avec une vidéo de son agression. Avant, au micro de DAZN, le numéro 21 du Real affichait son mécontentement. « Je pense que ce n’est pas un incident, il l’a fait exprès, il m’a regardé et m’a frappé, c’est dommage car après il me dit qu’il n’a rien fait, le VAR est là je ne sais pas pourquoi, c’est dommage. C’est une agression qui n’est pas du football ».

Dirigeant de la Casa Blanca, Emilio Butragueño s’est lui aussi étonné de l’inaction de la vidéo assistance. « Logiquement, avec toutes les caméras dont disposent tous ceux qui sont dans le VAR, cela attire l’attention. Ce sont des agressions et l’une des missions de l’arbitre est de défendre les joueurs et ce type d’action ne doit pas être négligé. Il attire notre attention sur le fait que la VAR n’intervient pas, car elle est venue pour ce type de situation ». De nouveaux incidents qui vont renforcer les soupçons de complots qui existaient déjà au sein du Real Madrid