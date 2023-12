Liga: le Real Madrid écrase Villarreal et prend provisoirement la 1ere place

-Publicité-

Tenu en échec par le Bétis Séville (1-1) le week-end dernier, le Real Madrid s’est relancé en Liga ce dimanche. A l’occasion de la 17e journée du championnat, les Merengue n’ont fait qu’une bouchée de Villarreal (4-1), devant leur public du Santiago Bernabeu.

Dominateur dès l’entame de la partie, la Casa Blanca ouvrait le score dès la 25e minute de jeu. Servi à l’entrée de la surface adverse par Lucas Vasquez, Luka Modric déposait un amour de ballon sur la tête de Jude Bellingham qui n’avait plus qu’à conclure. Le jeune Anglais n’en finit plus d’impressionner et consolide sa première place au classement des buteurs avec son 13e but en championnat. Un peu avant la fin du premier acte, Rodrygo faisait le break pour les siens après validation de la VAR (2-0, 37e).

Au retour de vestiaires, José Luis Morales relançait la partie en réduisant le score pour les visiteurs (2-1, 54e). Mais, les Madrilènes étaient beaucoup trop forts et reprenaient l’avantage sur un bijou de Brahimi Diaz. Après avoir récupéré le ballon au milieu de terrain, l’ancien du Milan AC s’offrait un numéro en soliste avant de battre le portier adverse (3-1). Le festival des Merengue sera conclu quelques minutes plus tard par Luka Modric qui profitait d’un ballon perdu par Rodrygo dans la surface pour sceller la victoire des siens (4-1, 68e).

Avec cette victoire, le Real Madrid reprend provisoirement la première place de la Liga, avec un point d’avance sur Girona (qui joue ce lundi soir contre Alavès), sept unités d’avance sur le FC Barcelone et de huit sur l’Atlético de Madrid (un match en moins). Quatorzième, Villarreal reste à trois longueurs de la zone rouge.