Liga: le Real Madrid domine Getafe, Camavinga blessé

A l’occasion de la 34e journée de Liga, le Real Madrid recevait Getafe à Santiago Bernabeu samedi soir. Avec une équipe largement remaniée, les Merengue se sont imposés sur la plus courte des marges (1-0). Le jeune prodige Français Eduardo Camavinga est sorti sur blessure en fin de match.

Avant son grand rendez vous de fin de saison contre Manchester City en demi finale retour de la Ligue de champion, mercredi prochain, le Real Madrid recevait Getafe ce samedi soir en Liga pour une répétition générale. Une victoire était nécessaire aux hommes de Carlo Ancelotti pour retrouver leur place de dauphin du FC Barcelone. Malgré plusieurs cadres laissés au repos, comme Benzema, et d’autres laissés sur le banc, comme Vinicius Jr, les Madrilènes se sont offert une victoire étriquée (1-0).

L’unique but de la partie a été inscrit sur une frappe contrée de Marco Asensio, qui marquait là son neuvième but de la saison (1-0, 71e). Grâce à ce succès, le Real Madrid renoue donc avec la victoire en championnat et retrouve provisoirement la deuxième place derrière le FC Barcelone qui peut être sacré ce dimanche. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a analysé la performance des siens.

Des nouvelles de Camavinga

« Préparer ces matchs n’est pas aussi simple. Les joueurs ont été professionnels bien qu’il n’y avait pas beaucoup d’intensité en première période. On s’est amélioré en deuxième et c’était important en vue de mercredi. On veut garder de bonnes sensations« , a expliqué le technicien italien, relayé par Real France, avant de donner des nouvelles de Camavinga à la 84e minute, visiblement touché au genou.

« C’est seulement un coup. Il a 20 ans, il va récupérer très vite ! Il a eu une tension au genou mais ce n’est qu’un coup. Il se reposera demain comme tous ceux qui ont joué aujourd’hui et j’espère que lundi il s’entraînera. Le genou est stable, ça le gêne un peu mais le plus important est la stabilité et il l’a, à 100%. Ce n’est rien« , a assuré Ancelotti.

