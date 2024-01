Liga: le Real Madrid bat difficilement Majorque, Gérone s’offre l’Atletico

-Publicité-

Après une courte pause, la Liga était de retour ce mercredi soir, en ce début d’année 2024, avec plusieurs rencontres de la 19e journée. Et la bataille entre le Real Madrid et Gérone dans la course au titre fait toujours rage.

Pour sa première rencontre de la nouvelle année, le Real Madrid, co-leader du championnat, recevait Majorque, en difficulté cette saison. Ce match devait donc être une partie de plaisir pour les Madrilènes, qui notaient également les retours de blessures de Carvajal et Vinicius Jr, qui ont été titularisés d’entrée.

Du même Pays:

Mais sur le terrain, la victoire a pris du temps à se matérialiser. Face à une équipe visiteuse très compacte derrière, les hommes de Carlo Ancelotti ont dû attendre la 78e minute pour inscrire l’unique but de la partie. Une réalisation signée Antonio Rüdiger sur un corner de Luka Modric. Avec cette victoire difficile, le Real Madrid conserve sa place de leader, à égalité de points avec Gérone qui poursuit sa saison extraordinaire.

Gérone s’offre l’Atletico

Toujours dans le cadre de cette 19e journée de la Liga, les Géronais recevaient l’Atletico Madrid, dans un choc déterminant. Alors qu’ils ne partaient pas forcément favoris pour ce choc, les locaux se sont pourtant imposés sur le score de 4-3, dans un match complètement fou. Valery Fernandez (2e), Savio (26e), Daley Blind (39e), et Ivan Martin ont inscrit les buts de l’équipe victorieuse. A noter le triplé de Alvaro Morata pour l’ATM. Avec ce résultat, Gérone recolle donc le Real Madrid en tête du classement.

Dans les autres rencontres du jour, le Bétis Séville a chuté sur la pelouse du Celta (2-1) et prend du retard sur le top 4. Enfin, Grenade a pris le meilleur sur Cadiz en s’imposant sur le score de 2-0, grâce à des buts de Myrto Uzuni (22e) et Bryan Zaragoza (70e).