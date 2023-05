Liga: le Real Madrid allume l’arbitrage et la ligue espagnole

-Publicité-

Toujours en réaction aux insultes racistes dont a été victime Vinicius Jr et le carton rouge reçu par ce dernier, le Real Madrid a publié un nouveau communiqué ce lundi soir, dans lequel le club critique sévèrement l’arbitrage et le football espagnol.

Le Real Madrid ne veut laisser aucun répit au championnat espagnol et à ses dirigeants, après les insultes honteuses dont a été victime Vinicius Jr, sur la pelouse de Valence dimanche soir. Plusieurs médias espagnols ont rapporté que plusieurs fans des valenciens présents à Maestella ont chanté: «Putain de ngre, fils de pte, tu es un singe». Après le match, Vini a taclé tout le championnat en affirmant “qu’aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes”.

Au cœur de la polémique, Vini a reçu le soutien de toute la planète football après ces nouvelles insultes et son club n’est pas en reste. Après un premier communiqué pour annoncer le dépôt d’une plainte, le Real Madrid a récidivé ce lundi soir. Cette fois-ci, le club espagnol a d’abord tenu à remercier tous ceux qui ont fait preuve de solidarité envers son joueur. «Le Real Madrid C.F. tient à remercier les nombreuses marques d’affection, de solidarité et d’amour reçues du monde entier pour son joueur Vinicius Júnior», a d’abord précisé le club merengue dans un communiqué, en citant de nombreux joueurs, tels que Jadon Sancho, Neymar ou encore Kylian Mbappé.

Dans la suite de sa publication, le club Merengue a haussé le ton. La Casa Blanca se dit «surpris par les déclarations du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, car, en tant que responsable du football espagnol et de la profession d’arbitre, il n’a pas permis que des mesures convenables soient prises, conformément aux protocoles de la FIFA, pour éviter la situation qui s’est produite». Avant de revenir sur l’expulsion de Vinicius Junior. Et le Real Madrid a été plutôt virulent contre l’arbitrage.

L’arbitrage ciblé

«Les arbitres, loin d’agir avec fermeté et d’appliquer les protocoles réglementaires, ont choisi dans la plupart des cas de s’inhiber et d’éviter de prendre les décisions qui leur incombaient. Hier, l’arbitre et les responsables de la VAR ont pris des décisions injustes sur la base d’images incomplètes, qui n’ont pas été vues dans leur intégralité, qui ont conduit à l’expulsion directe de notre joueur (…) Malheureusement, ce qui s’est passé hier et la manière dont cela a été géré par les arbitres et la VAR n’est pas considérée comme quelque chose d’isolé, mais comme quelque chose qui s’est répété dans beaucoup de nos matches», peut-on lire

Le Real Madrid, actuellement classé troisième en Liga, a également reproché à la Fédération espagnole de football de ne pas avoir pris de mesures suffisantes jusqu’à présent. Le club a exprimé son espoir que des mesures immédiates et décisives soient prises par ceux qui ont la responsabilité et les compétences nécessaires pour combattre les fléaux du racisme, de la xénophobie et de la haine, étant donné la gravité de la situation actuelle et l’image négative que le football espagnol renvoie dans le monde.

