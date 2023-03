Liga: le Real Madrid à 9 points du Barça, Ancelotti croit encore au titre

Le Real Madrid a été tenu en échec (0-0) ce dimanche sur la pelouse du Real Bétis, à l’occasion de la 24è journée de Liga. Les Merengues comptent désormais 9 points de retard sur le FC Barcelone. Mais l’entraîneur Carlo Ancelotti n’est pas encore résigné pour la course au titre.

Le Real Madrid a fait une très mauvaise opération ce dimanche soir face au Betis Séville. En déplacement sur la pelouse des sévillans, pour le compte à la 24è journée du championnat espagnol, les madrilènes se devaient de s’imposer pour rester au contact du Barça, vainqueur un peu tôt de Valence (1-0). Et les coéquipiers de Karim Benzema ont tout tenté pour décrocher les trois points, sans succès. La faute à la solidité sans faille de l’équipe adverse. Score final: 0-0.

Avec ce résultat nul, le deuxième consécutif en Liga, le Real reste deuxième du championnat espagnol mais se retrouve désormais à 9 points du leader barcelonais. De plus, les Merengues ont sans doute dit adieu au titre, au vu du rythme imposé par le rival catalan depuis le début de l’année. Mais, en conférence de presse après ce match, l’entraîneur de la Casa Blanca, Carlo Ancelotti refuse d’enterrer ses poulains. Il a d’abord analysé la prestation des siens contre le Bétis.

« C’était un match difficile. Surtout parce que je pense que nous aurions pu être plus efficaces en attaque. Nous avons eu des occasions. On est bien sorti de derrière, on a cherché entre les lignes, mais on a manqué un peu d’efficacité. Une passe de plus, un centre de moins… C’est un moment comme ça. C’est la réalité. Nous n’avons marqué qu’un seul but lors des trois derniers matchs, et sur les coups de pied arrêtés, ce qui manque est évident. Nous devons être plus efficaces. Les adversaires se retranchent, mais nous avons la qualité pour faire mieux. Être plus efficaces et avoir moins de dribbles, moins… Être plus percutants. On peut tirer de l’extérieur. Nous devons améliorer ça, nous le savons. C’est un moment comme ça, nous devons nous améliorer« , a-t-il lancé, relayé par Real France, avant de montrer sa confiance pour le reste de la saison en Liga.

« Non, pas encore. Nous ne pensons pas à cela. Vous pouvez y penser cette semaine, nous avons une semaine de travail à faire, l’avantage est grand, neuf points. Nous devons nous battre jusqu’au bout. Je ne sais pas ce qui va se passer en Liga, nous avons beaucoup de matchs. Il est clair que nous devons faire mieux« , a-t-il ajouté. Pour espérer revenir à hauteur du Barça, le Real Madrid n’a plus le droit à l’erreur et devra remporter tous ses prochains matchs en espérant un faux pas des Catalans. Autant dire que cela s’annonce très compliqué.