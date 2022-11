Liga: le groupe du Real Madrid face au Rayo Vallecano sans Benzema

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a communiqué sa liste des joueurs appelés pour le match face au Vallecano en Liga, lundi. Karim Benzema et Antonio Rudiger ne sont pas retenus dans le groupe.

Le Real Madrid se déplace ce lundi sur la pelouse du Rayo Vallecano, en clôture de la treizième journée de Liga. Relégués à la deuxième position au classement par le Barça qui a pris la tête après son succès face à Almeria (2-0), samedi, les Madrilènes doivent remporter les trois points de la victoire pour reprendre leur fauteuil de leader.

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti devra faire sans trois éléments majeurs : Antonio Rüdiger, Karim Benzema et Toni Kroos. L’attaquant français qui a manqué de nombreux matchs ces dernières semaines à cause de soucis musculaires, traine toujours ses soucis de santé. L’ex-défenseur de Chelsea souffre lui d’une surcharge musculaire tandis que le milieu allemand est suspendu après un carton rouge reçu lors du match précédent contre Gérone. Le Real Madrid pourra en revanche compter sur les retours de blessure d’Eden Hazard et Aurélien Tchouaméni.

La liste du Real Madrid face au Rayo:

Courtois, Lunin, Luis López; Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez, Mendy; Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos; Hazard, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano.