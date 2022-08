Liga: le groupe du Real Madrid face au Celta Vigo sans Casemiro

Le Real Madrid a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs convoqués pour le déplacement au Celta Vigo (samedi) en 2è journée de Liga. Annoncé sur le départ, Casemiro est absent du groupe.

Vainqueur d’Alméria (2-1) la semaine dernière, le Real Madrid affronte le Celta Vigo ce samedi pour le compte de la deuxième journée de Liga. Une deuxième sortie à l’extérieur pour les madrilènes qui vont tenter de prendre la tête du championnat.

Pour ce match, Carlo Ancelotti a publié ce vendredi sa liste des joueurs convoqués. Le technicien italien a fait appel à 21 de ses cadres dont les recrues de l’été, Antonio Rudiger et Aurélien Tchouaméni. Grand favori pour le Ballon d’Or 2022 et nominé pour le titre de meilleur joueur de l’année de l’UEFA, Karim Benzema figure également dans le groupe tout comme le belge Eden Hazard et le défenseur autrichien David Alaba.

Annoncé en partance à Manchester United, Casemiro n’est pas retenu dans le groupe, confirmant un peu plus son transfert chez les Red Devils, qui a déjà trouvé un accord total avec la Maison Blanche. Egalement absents de cette liste de Carlo Ancelotti, l’allemand Toni Kroos (grippe), Rodrygo (récupération musculaire) et Alvaro Odriozola (gêne au mollet gauche), courtisé par Nottingham Forest.

Le groupe du Real Madrid pour affronter le Celta Vigo:

📋✅ Voici nos joueurs convoqués pour le #CeltaRealMadrid ! pic.twitter.com/mH0O25U0Zs — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) August 19, 2022