Liga: le groupe du Real Madrid contre Almeria, avec Benzema

Le Real Madrid a dévoilé ce vendredi le groupe de Carlo Ancelotti pour la réception d’Almeria, à l’occasion de la 32e journée de la Liga. Le capitaine Karim Benzema est de retour.

Après sa défaite humiliante contre Girona (2-4) en Catalogne mardi dernier, le Real Madrid va tenter de se relancer ce samedi, à l’occasion de la 32e journée du championnat espagnol. Les Merengue vont en effet recevoir Almeria et doivent absolument s’imposer pour calmer la colère des socios. Pour atteindre cet objectif, les Merengue pourront compter sur le retour de leur capitaine, Karim Benzema.

Absent contre Girone, à cause d’un petit pépin physique, le Nueve est de retour dans le groupe dévoilé par le Real Madrid ce vendredi, tout comme Thibaut Courtois, également absent lors de la défaite en Catalogne, mardi dernier. En revanche, la Casa Blanca sera privée de son maître à jouer Luka Modric, dont la durée d’indisponibilité n’est toujours pas connue, comme l’a expliqué Carlo Ancelotti en conférence de presse d’avant match ce vendredi.

« Il s’est blessé contre Girona et il est absent. On est dans l’attente de l’évolution de sa blessure et on ne sait pas s’il sera de retour à temps pour la Coupe du Roi. Nous sommes peinés pour et j’espère qu’il pourra récupérer vite pour l’avoir lors des matchs importants », a déclaré le technicien italien relayé par Real France. A noter que, aux nombres des absents, Alaba et Mendy manquent aussi à l’appel.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis López.

Défenseurs : Carvajal, E. Militão, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V., Rüdiger.

Milieux : Kroos, Camavinga, Valverde, Tchouameni, D. Ceballos.

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

