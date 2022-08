Liga: le groupe du Barça face au Rayo Vallecano avec Lewandowski et Kessié

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a communiqué sa liste des joueurs convoqués pour la réception du Rayo vallecano (samedi) en première journée de Liga. Les nouvelles recrues Robert Lewandowski et Franck Kessié sont dans le groupe.

Vice-champion en titre, le Barça lance ce samedi sa saison 2022-2023 en championnat. Les Blaugranas affrontent le Rayo Vallecano (20h GMT+1) au Camp Nou pour le compte de la première journée de Liga. Un premier gros test pour l’équipe catalane qui s’est beaucoup renforcée cet été avec la venue de plusieurs recrues de choix.

Et justement, l’entraineur Xavi Hernandez a fait appel à toutes ces nouvelles têtes pour la réception des Rayo Franjirrojos. Le technicien espagnol a en effet convoqué 23 joueurs avec Robert Lewandowski et Franck Kessié. Le défenseur danois Andreas Christensen, arrivé de Chelsea, est également dans le groupe tout comme la pépite espagnole d’origine Bissau-guinéenne Ansu Fati. Seul, Jules Koundé manque à l’appel. L’international français, transféré de Séville, n’a pas encore été inscrit auprès de la Liga. Les indésirables Samuel Umtiti et Martin Braithwaite n’ont pas non plus été appelés.

Le groupe du Barça:

Les compos probables de Barça vs Rayo Vallecano

Pour cette rencontre, Xavi pourrait se passer des services d’Andreas Chrinstensen. Convoqué, l’ancien défenseur de Chelsea est incertain pour affronter le Rayo à cause d’une blessure aux cervicales contractée juste avant le Trophée Gamper. Inscrit par La Liga, Robert Lewandowski devrait être titulaire.

En face, Radamel Falcao, blessé pour le dernier match amical de Vallecano, pourrait être opérationnel contre le Barça, selon AS, et donc titulaire à la pointe de l’attaque.

La composition probable du FC Barcelone (en 4-3-3) : Ter Stegen – Sergi Roberto, Araujo, Piqué, Alba – De Jong, Busquets, Pedri – Dembélé, Lewandowski, Raphinha.



La composition probable du Rayo (en 4-2-3-1) : Dimitrievski – Balliu, Suarez, Catena, Garcia – Lopez, Ciss – Palazon, Trejo, Garcia – Falcao