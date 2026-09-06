Liga : le FC Barcelone se déplace à Valence

Valence reçoit le FC Barcelone dimanche à 16 h 15 au Camp de Mestalla, pour la quatrième journée de Liga.

Avant la rencontre, le FC Barcelone compte neuf points, douze buts marqués et deux encaissés après trois journées, selon LaLiga. Valence a un point, un but inscrit et quatre encaissés.

Le FC Barcelone a battu le Rayo Vallecano 5-2 le 31 août lors de la troisième journée de Liga.

Raphinha et Lamine Yamal ont chacun inscrit deux buts contre le Rayo Vallecano. Le cinquième but barcelonais a été marqué contre son camp par Florian Lejeune.

Deux matchs au calendrier après Valence

Le calendrier du FC Barcelone prévoit ensuite des rencontres contre Feyenoord, le 9 septembre, puis Levante, le 13 septembre.