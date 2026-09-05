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Nice tenu en échec par Le Mans, le Gym toujours sans victoire

L’OGC Nice n’a toujours pas remporté le moindre match cette saison en Ligue 1. Tenus en échec par Le Mans FC (1-1) samedi 5 septembre 2026 à l’Allianz Riviera, à l’occasion de la 3e journée de championnat, les Aiglons restent sans victoire après trois rencontres disputées.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Nice tenu en échec par Le Mans, le Gym toujours sans victoire
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Le promu manceau a ouvert le score dès la 13e minute par Adil Bourabaa, servi par Jean Vercruysse. Nice a égalisé juste avant la pause grâce à un but d’Elye Wahi, à la 44e minute, sur une passe décisive de Sofiane Diop, portant le score à 1-1 à la mi-temps. Aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence par la suite, et le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final.

Avec ce nouveau match nul, l’OGC Nice occupe la 15e place du classement de Ligue 1, avec deux points pris en trois journées et une différence de buts de -3. Le Mans FC pointe de son côté à la 13e place, avec le même total de deux points et une différence de buts de -1.

Ce résultat confirme les difficultés du club azuréen en ce début de saison, sous la direction d’Olivier Pantaloni. Le technicien français a été nommé entraîneur de l’équipe première le 17 juin 2026, en remplacement de Claude Puel.

Le Mans confirme ses bons débuts dans l’élite

Le Mans FC retrouve la Ligue 1 après plusieurs saisons passées dans les divisions inférieures du football français. Le club sarthois est dirigé par Patrick Videira, reconduit à son poste pour cette saison 2026-2027.

En ramenant un point de l’Allianz Riviera face à une équipe niçoise évoluant à domicile, Le Mans reste sur ce même total de deux points en trois journées, à égalité provisoire avec l’OGC Nice au classement de Ligue 1.

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