Bundesliga : le Bayern Munich accroché par Schalke, Karius impérial

Le Bayern Munich a été accroché 0-0 par Schalke 04, tout juste promu en Bundesliga, samedi 5 septembre 2026 à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Devant 62 271 spectateurs, dans un stade à guichets fermés, le champion d’Allemagne en titre n’est jamais parvenu à trouver la faille lors de cette 2e journée de championnat, buté par une défense regroupée et par un gardien intraitable, Loris Karius.

Dominateurs dans le jeu avec 83 % de possession et quinze tirs tentés contre quatre pour Schalke, les Bavarois ont multiplié les occasions sans parvenir à les concrétiser. Brown a buté sur Karius dès la 13e minute, puis Luis Díaz a été repoussé par le gardien allemand à la 41e puis à la 54e minute. L’entraîneur Vincent Kompany a fait entrer coup sur coup Harry Kane à la pause, à la place de Brown, puis Jamal Musiala et Michael Olise à l’heure de jeu, en lieu et place de Karl et Saibari. Plus tranchants après leur entrée en jeu, les trois joueurs n’ont toutefois pas réussi à débloquer la situation, Kane butant à son tour sur Karius à la 86e minute. Élu homme du match avec cinq arrêts décisifs, le gardien allemand confirme son redressement depuis son arrivée à Schalke, après plusieurs saisons compliquées en Angleterre.

Pour Schalke 04, également promu cet été, ce match nul constitue une bonne opération. Battu 3-0 par Augsbourg lors de la première journée, le club de Gelsenkirchen décroche son premier point de la saison et réalise un coup en tenant en échec le Bayern à domicile.

Avec ce résultat, le Bayern Munich totalise 4 points après deux journées et occupe la 4e place du classement, à deux longueurs du trio de tête formé par le SC Fribourg, le Borussia Dortmund et le SV Elversberg, tous vainqueurs de leurs deux premières sorties. Les Bavarois avaient débuté la saison par un succès 5-1 contre Stuttgart, avant ce premier accroc.