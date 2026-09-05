Liga : L’Athletic Bilbao surclasse l’Atlético Madrid à San Mamés

L’Athletic Bilbao s’est largement imposé face à l’Atlético Madrid sur le score sans appel de 3-0 au stade San Mamés, lors de la quatrième journée du championnat d’Espagne, le samedi 5 septembre 2026. Portés par la ferveur de leurs supporters basques, les Rouge et Blanc ont frappé un grand coup dans ce choc de la Liga, livrant une prestation collective remarquable.

La rencontre s’est pourtant décantée après une première mi-temps particulièrement disputée et tactiquement verrouillée, conclue sur un score nul et vierge (0-0). Dès le retour des vestiaires, à la 46e minute de jeu, Nico Williams a débloqué la situation en trouvant la faille pour donner l’avantage aux locaux et faire exploser les tribunes.

Encore sonnés par cette entame fulgurante des Basques, les joueurs madrilènes ont encaissé un second but seulement deux minutes plus tard. À la 48e minute, Robert Navarro a profité d’une passe décisive bien ajustée par Iñaki Williams pour porter le score à 2-0 et creuser un écart décisif face à une défense adverse complètement débordée.

Dans une fin de rencontre totalement contrôlée par la formation locale, Bilbao n’a laissé aucun espoir de retour aux visiteurs. Oihan Sancet s’est chargé d’alourdir la note à la 90e minute en marquant le troisième but de son équipe, scellant une victoire éclatante devant un public conquis.

Premier revers de la saison pour les Colchoneros

Ce cinglant échec subi en déplacement à Bilbao représente la toute première défaite de la saison en championnat pour les hommes dirigés par Diego Simeone. Après une entame positive dans cette édition de la Liga, le club de la capitale concède ainsi son premier faux pas comptable dans la compétition.