Liga: le FC Barcelone réclame la démission de Javier Tebas

Le FC Barcelone a demandé ce lundi la démission du président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas, accusé par la presse d’avoir envoyé de faux documents à la justice dans l’affaire Negreira.

L’affaire de corruption d’arbitre dans laquelle est impliqué le FC Barcelone continue de faire parler en Espagne. Ce lundi, de nouvelles révélations ont été faites, mais cette fois-ci incriminant le président de la ligue espagnole Javier Tebas. Ce dernier aurait, selon les informations de la Vanguardia, envoyé de fausses preuves au tribunal impliquant les anciens présidents du club blaugrana Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell. Il aurait ainsi transmis un document écrit de l’ancien président Josep Contreras qui n’aurait aucun rapport avec l’affaire Negreira où les anciens dirigeants catalans ont été inculpés pour «corruption», «abus de confiance» et «faux en écritures de commerce».

Des informations qui ont provoqué la colère du FC Barcelone, malgré le démenti apporté par Tebas sur son compte Twitter. Le Club Catalan est allé jusqu’à demandé la démission du président de la ligue espagnole. «Face à la gravité de l’information parue aujourd’hui lundi dans La Vanguardia, dans laquelle le président de LaLiga, Javier Tebas, est lié en tant qu’exécuteur testamentaire dans la présentation de fausses preuves devant le parquet pour incriminer notre club, le FC Barcelone tient à exprimer sa profonde colère et son indignation. Pour cette raison, nous demandons de toute urgence au président de LaLiga d’apparaître publiquement pour offrir des explications, au-delà du tweet envoyé dans la matinée par M. Tebas», a d’abord lancé l’actuel leader de la Liga dans un communiqué, avant de poursuivre.

«Ce n’est pas la première fois que le président de LaLiga utilise toute sa machinerie médiatique pour dynamiter le FC Barcelone mais, à part sa tirade habituelle, on n’aurait jamais pu imaginer qu’il aurait tenté d’incriminer notre club avec de fausses preuves. La nouvelle publiée aujourd’hui par La Vanguardia est d’une telle gravité qu’elle devrait alerter tous les clubs de LaLiga, en raison de pratiques qui n’ont aucun rapport avec les fonctions qui sont attribuées au président de LaLiga.

Seulement pour ce fait, celui de s’attribuer des fonctions qui ne lui appartiennent pas, mais aussi par dignité et par respect pour la présidence de LaLiga, M. Tebas devrait démissionner de son rôle. Cependant, conscient de son obsession de poursuivre le FC Barcelone et montrant constamment son aversion et son antipathie manifeste envers notre Club, nous comprenons que l’actuel président de LaLiga persistera dans son leadership de continuer à nuire à notre club» a ainsi poursuivi le club culé. La guerre se poursuit donc entre Javier Tebas et le FC Barcelone.