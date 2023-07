Liga: le FC Barcelone dévoile le nom de son nouveau capitaine

-Publicité-

Dans un message posté sur Twitter ce lundi, le FC Barcelone a dévoilé l’identité de son nouveau capitaine. Il s’agit de Sergi Roberto, qui prend donc la suite de Sergio Busquets parti cet été.

Ce lundi, les joueurs du FC Barcelone ont repris le chemin de l’entraînement après une courte pause estivale. Les internationaux n’étaient pas présents, mais les autres membres de l’équipe étaient là pour effectuer des tests physiques et préparer la nouvelle saison. Cependant, la grande nouvelle de la journée a été la désignation du nouveau capitaine des Culés

Dans un tweet publié sur le compte Twitter officiel du club, le FC Barcelone a annoncé que Sergi Roberto serait le nouveau capitaine de l’équipe. À 31 ans, Roberto est un joueur emblématique du club. Il a rejoint le centre de formation du Barça à l’âge de 14 ans et a gravi les échelons pour devenir un pilier de l’équipe première.

Le choix de Roberto en tant que capitaine peut sembler surprenant pour certains, étant donné que des noms tels que Marc-André ter Stegen et Ousmane Dembélé étaient également cités. Cependant, les responsables du club ont pris en compte différents critères dans leur décision, notamment l’ancienneté de Roberto au sein de l’équipe et sa connaissance approfondie de la philosophie de jeu du FC Barcelone.

A noter que 26 joueurs étaient présentes lundi matin à la Ciutat Esportiva pour lancer la nouvelle saison du club. Il s’agit de Balde, Dest, Eric, Ferran, Iñaki Peña, Íñigo Martínez, Lenglet, Marcos A., Nico González, Pablo Torre, Pedri, R. Araujo, Raphinha et S. Roberto, de l’équipe première. Et les joueurs du Barça Atletic et des U19 : Alarcón, Cubarsí, M Diego Kochen, Estanis, Faye, Fermín López, Héctor Fort, Lamine Yamal, M. Casadó, Marc Guiu, Pau Prim et Unai Hernández.

