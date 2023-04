Liga: le Barça s’offre le choc contre l’Atletico Madrid

- Publicité-

Le FC Barcelone a battu l’Atletico Madrid (1-0) ce dimanche après-midi, à l’occasion de la 30e journée de Liga. Les Catalans reprennent 11 points d’avance sur le Real Madrid.

Le choc de cette 30e journée du championnat espagnol a tourné en faveur du FC Barcelone. Lors de la réception de l’Atletico Madrid ce dimanche, les hommes de Xavi se sont imposés sur la plus courte des marges (1-0). Le Barça retrouve donc la victoire après deux matchs nuls consécutifs en Liga et est plus proche que jamais du titre de champion.

La rencontre démarrait sur les chapeaux de roues avec les Colchoneros étaient tout proche d’ouvrir le score dès la première minute de jeu. Mais la frappe d’Antoine Griezmann touchait le montant de Ter Stegen. Les deux équipes se procuraient plusieurs occasions par la suite, et c’est finalement le FC Barcelone qui va faire mouche en premier.

Ferran Torres a profité d’une passe de Raphinha pour ajuster tranquillement Oblak et ouvrir le score (1-0, 45e). Au retour des vestiaires, Ferran Torres était tout proche de s’offrir le doublé, mais il perdait son duel face à Oblak. Malgré plusieurs situations dans la suite du match, le tableau d’affichage restait inchangé et la partie prenait fin sur cette courte mais précieuse victoire du FC Barcelone.

Grâce à ce succès, le 10e sur le score de 1-0 cette saison en championnat, le Barça reprend 11 points d’avance en tête de la Liga sur son dauphin, le Real Madrid. Le titre ne devrait plus échapper aux Catalans. De son côté, l’Atletico Madrid voit sa belle série de victoires (6) et d’invincibilité prendre fin. L’ATM conserve tout de même sa troisième place.