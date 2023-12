Liga: le Barça s’offre l’Atletico Madrid, grâce à Joao Félix

Ce dimanche, la 15e journée de la Liga offrait aux amateurs du cuir rond, un choc entre le FC Barcelone et l’Atletico Madrid au Camp Nou. Dans une rencontre dominée, les blaugranas se sont imposés sur la plus courte des marges (1-0).

Tenu en échec lors de la dernière journée par le Rayo Vallecano (1-1), le FC Barcelone voulait se relancer ce dimanche lors de la 15e journée du championnat espagnol. Et pour y arriver, les blaugranas pouvaient s’inspirer de leur victoire (2-1) contre le FC Porto, en milieu de semaine dernière, pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions. En face, l’Atletico Madrid ambitionnait de poursuivre sa bonne dynamique.

Dans une rencontre totalement dominée et maîtrisée techniquement, les coéquipiers de Robert Lewandowski se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été inscrit par Joao Félix, le joueur prêté au Barça par l’Atletico Madrid. Trouvé sur la gauche de la surface suite à un déboulé de Raphinha, Joao Felix a, après un contrôle chanceux, réussi à tromper Jan Oblak d’un lob astucieux (1-0, 28e). L’international Portugais n’a pas hésité une seule seconde a célébré son but face au club auquel il appartient.

Grâce à cette victoire, le FC Barcelone passe devant l’Atletico Madrid au classement et grimpe sur le podium. De leur côté, les Colchoneros connaissent leur troisième défaite de la saison en championnat et doivent se relancer à domicile contre Almeria le week-end prochain. Pour rappel, le Real Madrid a consolidé sa place de leader du championnat, après sa victoire (2-0) contre Grenade samedi. Les Merengue sont à égalité de points avec Gérone qui poursuit sa première moitié de saison extraordinaire.