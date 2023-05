Liga: le Barça sacré champion ce weekend si…

-Publicité-

Largement en tête du championnat espagnol, le FC Barcelone est tout proche d’un nouveau titre en Liga. D’ailleurs, les Catalans seront sacrés ce weekend, lors de la 34e journée, s’ils gagnent contre l’Espanyol dimanche ou si le Real Madrid et l’Atletico ne remportent pas leur match respectif.

La saison en cours de la Liga est sur le point de livrer son verdict. En effet, le vainqueur du championnat espagnol édition 2022/2023 devrait être connu ce weekend, lors de la 35e journée. Auteur d’un parcours exceptionnel sur la scène nationale lors de cet exercice, avec notamment 26 victoires, 4 matches nuls et 3 défaites, le FC Barcelone est solide leader (82 pts) de la Liga, et sera sacré pour la 27e fois de son histoire en Espagne selon l’un ou l’autre des deux scénarios suivants.

Dans le premier cas, les hommes de Xavi remportent leur match de cette 34e journée sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone. Une victoire dans le derby catalan donnerait un avantage définitif aux Blaugranas sur leurs poursuivants. Une mission pas compliquée à réaliser pour les coéquipiers d’Ousmane Dembélé, face au 19e du championnat. Mais, le Barça pourrait également être sacré bien avant cette rencontre. En effet, dans l’autre scénario, le FC Barcelone remportera le championnat espagnol si le Real et l’Atlético, qui jouent avant les Culés, ne gagnent pas leurs rencontres respectives.

- Publicité-

Le Real Madrid reçoit Getafe samedi. Une rencontre qui s’annonce très indécise entre les Madrilènes, qui devraient faire tourner en vue du match retour contre Manchester City en Ligue des champions, et les hommes de José Bordalás qui luttent pour le maintien. Si les hommes d’Ancelotti ne gagnent pas, les Catalans devront alors avoir un regard sur Elche-Atlético de Madrid dimanche. Si les Colchoneros ne prennent pas les trois points non plus, le Barça sera sacré 3 heures avant de jouer à Cornella, face à l’Espanyol.

Articles similaires