Liga: le Barça renverse Osasuna et s’envole au classement

Réduit à dix après l’expulsion de Robert Lewandowski en première période, le Barça a réussi à s’imposer face à Osasuna (2-1) ce mardi, en 14è journée de Liga. Une victoire précieuse des Blaugranas qui s’éloignent du Real Madrid en tête du classement.

Le Barça conforte sa première place en tête de Liga après sa victoire de ce mardi soir face à Osasuna. En déplacement en effet chez les Rojillos dans le cadre de la quatorzième journée du championnat, les Blaugranas se sont imposés sur le score de 2-1.

Menés en début de rencontre grâce à un but inscrit par David Garcia à la sixième minute puis réduits à dix suite à l’expulsion de Robert Lewandowski, les Culés ont réussi à renverser le match au retour des vestiaires. Et c’est Pedri qui a sonné la révolte avec un joli but pour l’égalisation.

Sur un centre à destination de Ferran Torres repoussé par la défense adverse, le jeune milieu de 19 ans était là pour reprendre le cuir et égaliser (1-1, 47e). Boosté par cette réalisation précieuse, les Catalans vont pousser pour reprendre l’avantage.

Mais face aux manques d’inspiration des attaquants, le score n’a pas bougé jusqu’à la 85è minute avec l’entrée en jeu de Raphinha. Idéalement servi par Frenkie de Jong, le Brésilien qui n’a jusqu’ici marqué qu’un seul but cette saison, s’élança dans les airs pour battre le gardien de but adverse d’un joli coup de tête (2-1). Le Barça s’impose donc sur ce score.

Suffisant pour les hommes de Xavi Hernandez qui s’envolent en tête de la Liga. Les Culés ont désormais cinq longueurs d’avance sur le Real Madrid. Mais les Madrilènes qui affrontent Cadix jeudi prochain, pour le dernier match du championnat avant la longue trêve consacrée à la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), pourront revenir à deux unités du Barça en cas de victoire.

Une mission pas gagnée d’avance pour les poulains de Carlo Ancelotti qui enchainent les contre performances ces dernières semaines, avec une seule victoire lors es quatre précédentes sorties toutes compétitions confondues. La presse espagnole annonce même Karim Benzema incertain pour ce match, alors qu’Antonio Rudiger est lui forfait.