Liga: le Barça renverse le Real Madrid et file vers le titre

Le FC Barcelone a battu le Real Madrid (2-1), ce dimanche soir, à l’occasion de la 26e journée du championnat espagnol. Les hommes de Xavi comptent désormais 12 points sur les Merengue et filent tranquillement vers un nouveau titre en Liga.

Le FC Barcelone est une nouvelle fois venu à bout du Real Madrid ce dimanche soir. Les Catalans recevaient leur rival historique au Spotify Camp Nou à l’occasion de la 26e levée de Liga. Une confrontation très peu emballante qui a tourné en faveur des Culés, qui se sont imposés sur le score serré de 2-1.

La rencontre débutait pourtant très mal pour les Barcelonais. Après un gros travail sur le côté gauche, Vinicius Jr effectuait un centre détourné de la tête par Ronald Araujo dans ses propres cages (9e, 0-1). Un but qui n’emballait pas. Les deux équipes peinent à mettre du rythme dans la partie et on se dirigeait vers la pause sur ce petit avantage des Madrilènes. Sauf que Sergi Roberto profitait d’un ballon après un cafouillage dans le camp adverse pour égaliser (1-1, 45e).

Au retour des vestiaires, le FC Barcelone prenait le jeu à son compte, face à une équipe madrilène qui reculait de plus en plus. Mais les Catalans ne se montraient pas efficaces et ce sont même les Merengue qui ont cru reprendre l’avantage. Marco Asensio, entré en jeu un peu plus tôt, marquait mais son but était refusé pour hors jeu. Finalement, la décision sera faite dans les derniers instants du match.

Franck Kessié, bien trouvé par Alejandro Baldé après une belle action collective, trompait Thibaut Courtois pour le but de la victoire (90e+1, 2-1). Au classement, le FC Barcelone reste compte désormais 12 points d’avance sur le Real Madrid, qui a sans doute dit adieu au titre après cette défaite.