Liga: le Barça redevient provisoirement leader pour la dernière de Piqué au Camp Nou

Le Barça a provisoirement pris la première place au classement après sa victoire face à Almeria (2-0) ce samedi, en Liga, pour le dernier match de Gerard Piqué au Camp Nou.

En course avec le Real Madrid pour le sacre suprême, le Barça a provisoirement pris le fauteuil de leader. Les Blaugranas se sont en effet emparés de la première place après leur victoire de ce samedi face à Almeria. Dans un match comptant pour la treizième journée de Liga, les Culés se sont imposés sur le score de 2-0. Ousmane Dembele (48è) et Frenkie de Jong (62è) ont marqué les deux buts de la victoire des hommes de Xavi Hernandez.

Alors qui va prendre sa retraite sportive, à la fin de la première partie de saison, soit après le déplacement à Osasuna en milieu de semaine prochaine, Gerard Piqué a disputé une bonne partie de cette rencontre. Le défenseur central a été aligné pour son dernier match au Camp Nou. Applaudi à son entrée sur le rectangle vert avec l’inscription «SEMPR3» (« toujours » en catalan avec le numéro 3 à la place du E), le champion du monde 2010 était acclamé à chaque prise de balle par le public.

Avec le Barça, Gerard Piqué a gagné quatre Ligues des Champions, huit Liga, sept Coupes du Roi, six Supercoupes d’Espagne, trois Supercoupes d’Europe et trois Mondiaux des Clubs. International espagnol pendant plusieurs années, il a également remporté une Coupe du Monde et un Euro avec la Roja.