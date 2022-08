Liga: le Barça ne peut toujours pas enregistrer toutes ses recrues

Selon les informations de la Cadena COPE, la Liga n’a pas validé les comptes présentés par le FC Barcelone avant le début de la saison 2022-2023. Conséquence, le club ne peut toujours pas enregistrer toutes ses recrues.

Le FC Barcelone est toujours dans une situation financière délicate. Pourtant, les Blaugranas ne sont pas limités lors de ce mercato estival. Après avoir accueilli gratuitement Franck Kessié et Andrea Christensen, le club dirigé par Joan Laporta a débourbé 158 millions d’euros pour s’offrir Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé, sachant que d’autres renforts sont envisagés d’ici la fin du mois. Dans le même temps, Philippe Coutinho a été transféré à Aston Villa (20 millions d’euros) et Ferran Jutgla au Club Bruges (5 millions d’euros).

Mais le Barça fait face à un énorme problème. En effet, selon les informations de la Cadena COPE, le deuxième de la dernière édition de la Liga ne peut toujours pas inscrire toutes ses recrues. Le média espagnol explique que le championnat espagnol n’a pas validé le rapport financier présenté par les Culés. En cause? Une différence d’interprétation des montants affichés.

Après avoir vendu 25% de ses droits télévisuels pour les 25 prochaines années à la société d’investissement Sixth Street, le Barça a évalué à 667 millions d’euros ses recettes globales. Mais la Liga ne les estime qu’à 517 millions d’euros. Soit un différentiel de 150 millions d’euros.

Pour régler cette situation et répondre aux exigences de la Liga, le FC Barcelone pourrait prochainement vendre 24,5% de ses studios, ce qui lui rapporterait environ 100 millions d’euros. Nul doute que Joan Laporta trouvera la solution adéquate, pour que Xavi puisse avoir à disposition tous ses joueurs avant la reprise. Le Barça va disputer son premier match officiel de la saison en Liga, le 13 août prochain, avec la réception du Rayo Vallecano.