Liga: le Barça massacre le Betis, Lewandowski buteur

-Publicité-

Le FC Barcelone a battu le Real Betis (4-0) ce samedi soir, à l’occasion de la 32e journée de Liga. Lewandowski a notamment retrouvé le chemin des filets. Grâce à ce succès, les Catalans reprennent une avance confortable de onze points sur leur dauphin le Real Madrid.

Cette réception du Real Betis lors de la 32e journée du championnat espagnol, était l’occasion pour le FC Barcelone de se relancer après sa défaite surprise contre Vallecano (1-2) en milieu de semaine. En cas de victoire, les hommes de Xavi reprendraient également 11 points d’avance sur le Real Madrid, vainqueur peu plus tôt d’Almeria (4-2). Sans trembler, les Catalans ont accompli leur mission, s’imposant sur le score sans appel de 4-0.

Andrea Christensen lançait les hostilités un peu avant le quart d’heure de jeu, bien servi par Raphinha (1-0, 14e). Quelques minutes plus tard, Edgar Gonzalez quittait la pelouse pour un deuxième carton jaune. La tâche devenait ainsi impossible pour les Sévillans. En face, le Barça ne se faisait pas prier pour enfoncer le clou. Robert Lewandowski faisait le break pour les Catalans sur une passe de Jules Koundé (2-0, 36e). Avec cette réalisation, le Polonais met fin à une longue serie de disettes et se rassure.

- Publicité-

Dans la foulée de ce deuxième but, Raphinha, passeur sur l’ouverture du score, participait également à la fête. Mais, il a fallu l’intervention de la VAR pour que le but du Brésilien soir validé (3-0, 39e). Au retour des vestiaires le match perdait en intensité, mais les Culés parvenaient tout de même à inscrire un nouveau but, sur un CSC de Rodriguez. Score final: 4-0. Le FC Barcelone reprend donc 11 points d’avance en tête du classement, à sept journées de la fin du championnat. Le titre n’est plus très loin pour les hommes de Xavi

Articles similaires