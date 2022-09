Liga: le Barça étrille Cadix, Robert Lewandowski encore buteur

Le FC Barcelone s’est largement imposé sur la pelouse de Cadix (0-4) pour le compte de la 5è journée de Liga ce samedi. Robert Lewandowski a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

Le FC Barcelone se déplaçait ce samedi sur la pelouse de Cadix, lanterne rouge du championnat, pour le compte de la 5e journée de la Liga. Les Blaugranas devaient s’imposer pour prendre provisoirement la tête du championnat espagnol, et les hommes de Xavi ont parfaitement accompli leur mission. Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, les Culés ont remporté la victoire sur le score sans appel de 4-0.

Dès le début de la partie, le Barça mettait logiquement le pied sur le ballon, sans pour autant trouver la faille. Malgré plusieurs occasions de la part des visiteurs, le score était nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, les Catalans passaient la vitesse supérieure et Frenkie de Jong ouvrait la marque. Sur un superbe service en profondeur, Raphinha trouvait Gavi, qui centrait en une touche devant la surface de but. Le ballon parvenait dans les pieds du néerlandais qui concluait l’action (0-1, 55è).

Dix minutes plus tard, Robert Lewandowski, entré en jeu un peu plus tôt, doublait la mise sur une passe de Raphinha. C’est le 6è but du Polonais en championnat après 5 rencontres pour prendre la tête du classement des buteurs. Le Barça se dirigeait alors vers une victoire facile, mais à partir de la 86e, la rencontre était interrompue en raison d’une urgence médicale en tribunes. Un spectateur avait en effet eu un malaise cardiaque. Après plusieurs minutes d’interruption, les 22 acteurs revenaient sur la pelouse pour finir la rencontre.

Les protégés de Xavi vont alors inscrire deux nouveaux buts sur deux passes décisives de Robert Lewandowski. Le polonais servait d’abord Ansu Fati pour le 0-3, avant de lancer Ousmane Dembélé qui scellait la victoire des siens (0-4, 92è). Avec ce succès maîtrisé, le FC Barcelone prend temporairement le trône de leader au classement avant le match de son rival, le Real Madrid, qui recevra Majorque ce dimanche après-midi.