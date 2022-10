Liga: le Barça écrase l’Athletic Bilbao avant le choc contre le Bayern

Le Barça a massacré l’Athletic Bilbao (4-0) ce dimanche soir au Sportify Camp Nou en Liga. Une victoire laborieuse des Blaugranas qui reçoivent le Bayern Munich, mercredi prochain en Ligue des champions.

Le Barça a signé ce dimanche sa deuxième victoire consécutive en Liga, une semaine après son naufrage à Madrid face au Real (3-1). Les Blaugranas ont battu l’Athletic Bilbao ce soir au Sportify Camp Nou, dans le cadre de la onzième journée de Liga. L’équipe catalane s’est en effet imposée sur le score de 4-0. Une victoire précieuse qui permet aux Culés de revenir à trois longueurs du Real en tête du classement.

Impressionnants dans une rencontre qu’ils ont dominé de la tête et des épaules, les locaux n’ont eu besoin que d’une mi-temps pour plier le match. Porté par un Ousmane Dembele des grands soirs, les Catalans ont rapidement ouvert le score grâce à une superbe réalisation de l’attaquant français, bien servi par Robert Lewandowski (12è). L’international tricolor va se muer ensuite en passeur décisif pour Sergi Roberto (2-0, 18è), Robert Lewandowski (3-0, 22è) et Ferran Torres (4-0, 73è). L’Athletic Bilbao aurait pu sauver l’honneur dans cette partie mais sa double tentative en fin de match fut annihiler par Sergio Busquets et Eric Garcia (89e).

Le Barça remporte donc le match et revient à trois unités du Real Madrid, tombeur de Séville (3-1), la veille. Une belle démonstration de force des hommes de Xavi Hernandez qui reçoivent le Bayern Munich, mercredi prochain à l’occasion de la cinquième journée de la Ligue des champions. En difficulté dans le groupe C, les Catalans doivent prendre les trois points de la victoire face aux Bavarois pour continuer à espérer se qualifier en huitième de finale.