Liga: le Barça cale d’entrée contre le Rayo Vallecano

Pour son premier match officiel de la saison en Liga ce samedi soir, le FC Barcelone a été tenu en échec par le Rayo Vallecano (0-0) au Spotify Camp Nou.

Ce n’est certainement pas le début dont rêvait les supporters barcelonais. Après un mercato XXL avec notamment les arrivées de Robert Lewandowski et Raphinha ou encore la prolongation d’Ousmane Dembélé, le club se positionne comme l’un des favoris pour cette édition 2022/2023 du championnat espagnol. Mais, pour le compte de la première journée ce samedi soir, les hommes de Xavi ont concédé leur nul (0-0), dans leur antre contre le Rayo Vallecano.

Dans une première mi-temps totalement dominée par les locaux, aucune des deux équipes ne trouvait l’ouverture du score, malgré les tentatives de Raphinha et Dembélé (9e, 20è et 22è). De son côté, Dimitrievski pensait lancer les visiteurs à la 12e, mais son but a été refusé pour hors jeu. Les deux équipes retrouvaient les vestiaires sur ce score nul et vierge. En seconde période, les Culés partaient davantage à l’abordage, mais ne trouvaient toujours pas la faille. Entré à dix minutes du terme, Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu se muer en buteur, mais voyait son tir sauvé sur la ligne de but (85e).

Le FC Barcelone s’est même fait une petite frayeur en toute fin de match, lorsque Radamel Falcao pensait donner la victoire aux siens (90e+4), mais sa réalisation a été annulée pour un retour de hors jeu. À noter le carton rouge de Sergio Busquets, pour cumul de cartons jaunes. Les Blaugranas débutent donc le championnat par un triste match nul et devront présenter un meilleur visage le weekend prochain, sur la pelouse de la Real Sociedad. Le grand rival, le Real Madrid, débute sa saison ce dimanche avec un déplacement à Almeria.