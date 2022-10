Liga: l’Atletico Madrid s’offre Bilbao grâce à Antoine Griezmann

A l’occasion de la neuvième journée de la Liga ce samedi, l’Atletico MAdrid s’est imposé, à l’extérieur, contre l’Athletic Bilbao sur la plus courte des marges (1-0). Antoine Griezmann a inscrit l’unique but de la rencontre.

Le football espagnol était au rendez-vous ce samedi soir, avec la neuvième journée de la Liga. Auteur d’un début de saison mitigé, l’Atletico Madrid se déplaçait à San Mamès pour affronter l’Athletic Bilbao, surprenant en ce début d’exercice. Complètement dominés, les Colchoneros ont pourtant trouvé le moyen de remporter le match sur le plus petit des scores (1-0). Un but victorieux inscrit en début de seconde période par Antoine Griezmann.

Les protégés de Diego Simeone débutaient la rencontre sur les chapeaux de roues grâce à un but d’Alvaro Morata dès la neuvième minute de jeu. Mais la réalisation de l’espagnol va être finalement refusée par la VAR à cause d’une faute en amont de l’action. Apparemment touchés par ce fait de jeu, les Madrilènes se sont complètement éteints, terminant la première mi-temps avec aucune frappe tentée. Mais les locaux n’en profitaient pas et le score était nul et vierge à la pause.

Au retour des vestiaires, Antoine Griezmann, libéré après avoir été définitivement transféré à l’ATM cette semaine, va piéger les sociétaires du San Mamès. Sur une passe décisive de Morata, l’ancien Barcelonais a parfaitement repris du pied droit le centre en retrait de son coéquipier pour tromper le gardien adverse (1-0, 47è). C’est le troisième but en Liga cette saison pour l’international français. Surpris, les Rojiblancos vont tenter de revenir dans le match, mais leur multiple tentative n’aboutissait pas et le match prenait fin sur cette petite différence. A noter la sortie de Jan Oblak sur blessure (69è), touché à l’épaule droite après un mauvais contact avec Berenguer.

Grâce à ce succès, l’Atlético Madrid passe devant son adversaire du soir au Classement et monte sur le podium de Liga. En milieu de semaine prochaine, l’Athletic ira à Getafe mardi, tandis que les Colchoneros recevront le Rayo Vallecano, pour le compte de la dixième journée du championnat espagnol.