Liga : l’Atlético de Madrid écrase le Celta Vigo

L’Atletico de Madrid s’est offert une large victoire (4-1) contre le Celta Vigo ce samedi soir, pour le compte de la 5è journée de Liga.

La 5è journée de la Liga se poursuivait ce samedi soir avec un duel haletant entre l’Atlético de Maderid et le Celta Vigo. Auteur d’un début de saison plus que mitigé et tenu en échec sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1) lors de la journée précédente, les Colchoneros se sont parfaitement relancé en s’imposant sur le score de 4-1. C’est Correa qui ouvrait rapidement le score (1-0, 9e), avant que Rodrigo De Paul ne fasse le break juste après la pause (2-0, 52e).

Au retour des vestiaires, les Colchoneros maintenaient la pression et allaient sceller la rencontre avec deux nouvelles réalisations. Sur un service de Geoffroy Kondogbia, Carrasco inscrivait le troisième but de son équipe à la 66è, avant que Nunez, d’un but contre son camp, ne signe définitivement la victoire de l’Atlético (4-1, 82e). La réduction du score de Veiga (3-1, 71e) ne changeait rien du tout. Les hommes de Diego Simeone s’imposaient tranquillement devant leur public.

Au classement, l’Atletico de Madrid remonte à la quatrième place de Liga, avant un déplacement chez le Bayer Leverkusen, en Ligue des Champions, et le Derby de Madrid le week-end suivant, contre le grand rival de toujours : le Real. De son coté, le Celta Vigo devra se relancer à Valence lors de la prochaine journée. Une rencontre indécise entre deux équipes au début de saison en dents de scie