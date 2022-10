Liga: Karim Benzema et le Real Madrid se baladent à Elche

Le Real Madrid est facilement venu à bout d’Elche (0-3), ce mercredi soir, lors de la dixième journée de Liga. Karim Benzema a fêté son tout nouveau Ballon d’Or avec un but.

Après un clasico contre le FC Barcelone, largement dominé (3-1), le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de la lanterne rouge de Liga, Elche, ce mercredi soir à l’occasion de la dixième journée du championnat espagnol. Sans trembler, les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté le duel sur le score de 0-3. La Casa Blanca a livré une prestation maîtrisée aussi bien techniquement que tactiquement.

Au coup d’envoi, le coach Merengue, avait replacé Federico Valverde au cœur du jeu, et ça allait payer très rapidement. Après le but de Benzema refusé par la VAR pour hors-jeu (6è), c’est l’Uruguayen qui se chargeait de débloquer le score, grâce à une frappe sèche extérieure pied gauche en dehors de la surface (0-1, 11è). C’est le sixième but de Valverde cette saison. Quelques minutes plus tard, David Alaba pensait faire le break pour le champion d’Espagne en titre, mais la encore la VAR intervenait pour annuler la réalisation de l’autrichien. La pause intervenait donc sur cette petite différence.

Au retour des vestiaires, le Real Madrid reculait un peu, et les locaux en profitaient pour se créer quelques occasions sans jamais trouver la faille. Le coup de chaud passé, la Casa Blanca a repris le contrôle du jeu. Une nouvelle fois, Benzema battait le gardien d’Elche, mais son but était encore refusé par la VAR. Mais le tout nouveau Ballon d’Or ne se décourageait pas et parvenait à scorer dans le dernier quart d’heure. Sur une superbe remise de Rodrygo point de penalty, KB9 est venu mettre un plat du pied (0-2, 75e).

Entré en jeu un peu plus tôt, Marco Asensio participait à la fête madrilène en inscrivant le troisième but de la rencontre (0-3, 89e). Sans jamais avoir été mis en difficulté, le Real Madrid s’impose donc facilement contre Elche et compte provisoirement six points d’avance sur le FC Barcelone, qui accueille Villareal ce jeudi. A noter que c’est la première fois de la saison que le Real Madrid réalise un clean sheet en Liga.