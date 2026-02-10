Liga (J23) – Nicolas Pépé marque pour Villarreal contre l’Espanyol

Nicolas Pépé s’est distingué lundi soir lors de la clôture de la 23e journée de Liga, en signant l’un des moments forts de la démonstration offensive de Villarreal. L’ailier ivoirien a inscrit le troisième but des siens, creusant l’écart et rendant quasiment impossible toute remontée de l’Espanyol.

Nicolas Pépé s’est distingué lundi soir lors de la clôture de la 23e journée de Liga, en signant l’un des moments forts de la démonstration offensive de Villarreal. L’ailier ivoirien a inscrit le troisième but des siens, creusant l’écart et rendant quasiment impossible toute remontée de l’Espanyol.

Les Sous-marins jaunes avaient déjà pris le dessus avant la pause, rejoignant les vestiaires avec une avance de deux buts. Après le retour des vestiaires, l’équipe a continué à dicter le rythme du match, en multipliant les offensives et en mettant une pression constante sur son adversaire.

C’est au cœur de cette domination que Pépé, très actif depuis le coup d’envoi, a trouvé la faille à la 50e minute. Bien servi par Moleiro, l’ancien joueur du LOSC a trompé la défense adverse d’une frappe du pied gauche, inscrivant un but qui a rapidement anéanti les velléités de réaction de l’Espanyol.

Publicité

Un rôle de plus en plus central

Ce pion, le troisième de la saison en championnat pour l’Ivoirien, illustre sa bonne forme du moment et son apport concret dans le secteur offensif de Villarreal. Sa prestation a confirmé qu’il figure désormais parmi les solutions majeures de l’effectif pour créer du danger et conclure les actions.

Au-delà du score, la performance de Pépé témoigne de son adaptation croissante au projet de l’équipe et de sa capacité à peser sur les rencontres importantes. Son influence sur le jeu collectif et sa faculté à se montrer décisif renforcent la confiance placée en lui par le staff technique.