Liga: humilié 6-0 par le Real Madrid, Valladolid limoge son entraîneur

Au lendemain de la lourde défaite 6-0 contre le Real Madrid en Liga, le Real Valladolid a décidé de se séparer de son entraîneur José Rojo « Pacheta ». Le club espagnol a officialisé la nouvelle ce lundi via un communiqué.

La défaite humiliante contre le Real Madrid a eu des conséquences néfastes pour le Real Valladolid qui connaît une saison pour le moins compliquée. A seulement onze journées de la fin, le club de Castille-et-León est maintenant en 17e position de la Liga et n’est plus qu’à un point de la zone de relégation. D’ailleurs, le club a été humilié (6-0) par le Real Madrid ce dimanche, lors de la 27e journée du championnat espagnol. Une nouvelle contre performance qui a conduit au licenciement de l’entraîneur du club, José Rojo « Pacheta ».

«José Rojo « Pacheta » ne restera pas à la tête du Real Valladolid. Le club reconnaît la trajectoire importante de l’entraîneur et le rôle qu’il a joué dans l’équipe depuis son arrivée, mais, toujours avec l’objectif unique de rester dans l’élite à la fin de la campagne actuelle, a choisi de prendre une autre direction. Une décision difficile pour tout ce que représente Pacheta, leader de l’équipe qui a réussi à revenir en LaLiga Santander en seulement un an et par promotion directe», explique le club violet, dans un communiqué sur son site officiel.

“Le Club tient à remercier Pacheta pour sa performance en tant que blanquivioleta, tout en lui souhaitant bonne chance dans sa nouvelle étape personnelle et professionnelle”, ajoute la publication du Real Valladolid. Le club espagnol n’a pas encore donné le nom de son nouvel entraîneur.