Liga: grâce à un doublé de Lewandowski, le Barça corrige Elche

Ce samedi soir, le FC Barcelone s’est largement imposé (4-0) sur la pelouse d’Elche, à l’occasion de la 27e journée de la Liga. Les hommes de Xavi prennent provisoirement 15 points d’avance sur le Real Madrid.

Comme les autres championnats européens, la Liga effectuait son retour ce weekend, après la trêve internationale de mars. Et le leader du championnat, le FC Barcelone, s’est rendu ce samedi soir sur la pelouse d’Elche pour tenter de se rapprocher un peu plus du sacre. Une mission facilement accomplie par les hommes de Xavi, qui se sont tranquillement imposés sur le large score de 4-0.

Les Blaugranas débutaient la rencontre avec leur maîtrise habituelle. Une domination de début de match concrétisée par Robert Lewandowski. Muet depuis plusieurs matches, le polonais a repris une passe de Araujo pour l’ouverture du score (1-0, 20e). Le score ne bougera plus avant la fin de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les Culés revenaient avec les mêmes intentions, et pliaient rapidement la rencontre.

Ansu Fati faisait le break à la 56e minute de jeu (2-0), avant le nouveau but de Robert Lewandowski qui s’offrait donc le doublé (3-0, 66e). Ferran Torres inscrivait le quatrième but des Blaugranas sur une passe décisive de Lewy, décidément très en forme dans cette rencontre. Grâce à cette victoire, le FC Barcelone prend provisoirement 15 points d’avance sur le Real Madrid et file tout droit vers le titre.